FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.
Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri şöyle;
Son Dakika › Spor › Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya - Son Dakika
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