Son 4 maçını kazanan Aliağa Futbol, Somaspor\'u 2-1 yenip 18 puana ulaştı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor'a konuk olan Aliağa Futbol, rakibini 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. Bu sonuçla son 4 maçını kazanan sarı-siyahlılar, 18 puana yükselip 2'nci sıradaki yerini korudu. Son olarak deplasmanda Elazığspor'a 5-0 kaybeden İzmir ekibi ardından Şanlıurfaspor, Erbaaspor (D), Menemen FK ve Somaspor (D) müsabakalarını kayıpsız geçmeyi başardı. Toplamda 7 maçta 6'ncı galibiyetini alan sarı-siyahlılar zirve takibini sürdürdü. Aliağa FK bu hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.