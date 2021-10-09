Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Serdar, darbeye bağlı göz travmasından dolayı, Kenan ise sol ek ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçirecek.

TEPKİ ÇEKTİ

Dün akşam Kenan Karaman'ın şans bulup, gole ihtiyacımız olduğu anlarda Halil Dervişoğlu'nun oyuna alınmaması Milli Takım taraftarlarından tepki çekti. Sosyal medyada Kenan Karaman yine zirvedeydi.