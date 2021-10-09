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Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı - Son Dakika

Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

09.10.2021 11:41

Son dakika! Norveç maçında gözüne darbe alıp oyundan alınan Serdar Aziz ve sol el parmağındaki kırık nedeniyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman, aday kadrodan çıkartıldı. İki futbolcu da dün akşamki karşılaşmada süre almıştı.

Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Serdar, darbeye bağlı göz travmasından dolayı, Kenan ise sol ek ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçirecek.

Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TEPKİ ÇEKTİ

Dün akşam Kenan Karaman'ın şans bulup, gole ihtiyacımız olduğu anlarda Halil Dervişoğlu'nun oyuna alınmaması Milli Takım taraftarlarından tepki çekti. Sosyal medyada Kenan Karaman yine zirvedeydi.

Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

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Son Dakika Spor Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı - Son Dakika
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