Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı - Son Dakika
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Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı

04.07.2022 22:12
Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı

Son dakika haber: Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki ABD'li uzun forveti Peyton Aldridge ile yeniden anlaştı.

Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki ABD'li uzun forveti Peyton Aldridge ile yeniden anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Aliağa Petkimspor, iç transferde 1995 doğumlu ABD'li oyuncusu Peyton Aldridge'i kadrosunda tuttu. İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Peyton 'The Gladiator' Aldridge ile önümüzdeki sezonda da birlikte Aliağa'da olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Aliağa Petkimspor iç transferde Peyton Aldridge ile anlaştı - Son Dakika
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