Son dakika: Alinur Aktaş: "FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz" - Son Dakika
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Son dakika: Alinur Aktaş: "FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz"

06.05.2022 22:53
Son dakika: Alinur Aktaş: "FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz"

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Frutti Extra Bursaspor'un İtalya'da oynayacağı EuroCup finali için FSM Hastane Alanı'na dev ekran kurulacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Frutti Extra Bursaspor'un İtalya'da oynayacağı EuroCup finali için FSM Hastane Alanı'na dev ekran kurulacağını açıkladı.

Bursaspor Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'un İtalya'daki maçı için dev ekran kurulacağını açıkladı. Aktaş, konuyla ilgili olarak şu bilgiyi paylaştı:

"Virtus Bologna karşısında Frutti Extra Bursaspor'umuza Eurocup finalinde desteğimizi hep beraber gösterelim. Haydi Bursa'm, 11 Mayıs günü herkesi FSM Hastane Alanı'nda kuracağımız dev ekranda maçı izlemeye bekliyorum." - BURSA

Son dakika: Alinur Aktaş: FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz
Son dakika: Alinur Aktaş: FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz
Son dakika: Alinur Aktaş: FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz
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Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi

Bursaspor, Hastane, İtalya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Alinur Aktaş: 'FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Alinur Aktaş: "FSM Hastane Alanı'na dev ekran kuruyoruz" - Son Dakika
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