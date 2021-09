Son dakika... Altay Bayındır: Sahada elimizden geleni kazanmak için yapacağız

"Hem mental hem de fiziksel olarak yoğun bir maratondan geçiyoruz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçeli Altay Bayındır , "Yarın her maç gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız. Fenerbahçeyiz, rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Oynadığımız futbol belli. Sahada elimizden geleni kazanmak için yapacağız" dedi.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın kendi sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın Olympiacos karşısında önemli bir maça çıkacaklarının vurgusunu yapan Bayındır, "Yarın her maç gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız. Fenerbahçeyiz, rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Oynadığımız futbol belli. Sahada elimizden geleni kazanmak için yapacağız. İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılır ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz" diye konuştu."HEM MENTAL HEM DE FİZİKSEL OLARAK YOĞUN BİR MARATONDAN GEÇİYORUZ"Takımda kaleci antrenörünün değişmesi üzerine gelen bir soruya ise tecrübeli kaleci, "Biz her maçtan önce sadece rakip forvet oyuncularının değil bütün oyuncularının analizini hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti. Kimin geldiği ya da gittiği, yönetimimizin aldığı karardır. Bizim kimle çalıştığımızın önemi yok. Kendimizi geliştirmek adına, hocamız kim olursa olsun, sahanın kuralları bellidir. Sahada bir kalecinin yapması gerekenler bellidir. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hem mental hem de fiziksel olarak yoğun bir maratondan geçiyoruz. Bazen yorgun olabiliyoruz sonuçta insanız. Ne yaptığımızı ve ne yapmamız gerektiğini herkesten daha iyi analiz ettiğimiz için en iyi bilen bizleriz. Bundan sonrası için de gelişip sağlıklı bir şekilde yolumuza devam etmek için çalışacağız" şeklinde konuştu."OLUMSUZ GİDEN BİR ŞEYDEN SONRA HERKES KONUŞUP YORUM YAPABİLİYOR"

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada rakibine çalım atmayı deneyerek topu kaptırmasının hatırlatılması üzerine ise milli kaleci, "Saha içinde kararlar veren oyuncunun kendisidir. Sahada zaten hoca da oyuncu oluyor. Her şeyin kararını veren oyuncu oluyor, o benim kararımdı. O hareketi yapsaydım şimdi bunlar konuşuluyor olmazdı ama futbol bu. Olumsuz giden bir şeyden sonra herkes konuşup yorum yapabiliyor. Dünya çapında birçok kişinin yapmayacağını düşündüğümüz, saçma sapan hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden önümüze bakacağız. Hataların yer edinmediği bir camiada oynuyoruz. O yüzden en iyi yanı da ders çıkarmak oluyor. Biz de bunu yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.