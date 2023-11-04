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Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı - Son Dakika

Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı

Son Güncelleme: 04.11.2023 15:05

Son dakika: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda Güler yarın kadroda olacak

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan eflatun beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kadroda olacağını söyledi.

"ÖZEL BİR PLAN HAZIRLAYACAĞIZ"

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak. Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadele 5 Kasım Pazar akşamı saat 23.00'te başlayacak.

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı - Son Dakika
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