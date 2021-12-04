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Bakan Kasapoğlu: "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz"

04.12.2021 16:59

- Bakan Kasapoğlu: "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Önümüze koyduğumuz hedefler pandemiye rağmen son 2 yılda önemli bir aşama kaydetti" Gençlik ve Spor...

- Bakan Kasapoğlu: "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Önümüze koyduğumuz hedefler pandemiye rağmen son 2 yılda önemli bir aşama kaydetti"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan 'Açıksu Yüzme Maratonu Belgeseli' galası gerçekleştirildi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Açıksu Yüzme Maratonu Belgeseli'nin gala programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz" dedi.

Yaz aylarında sağlık çalışanları anmak ve sporda dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenip, yüzücü sporcuların katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Giresun'da noktalanan 'Açıksu Yüzme Maratonu'nun belgeseli Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen galayla tanıtıldı. Gala programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Giresun Valisi Enver Ünlü, Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özer ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın katıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün güzel bir vesileyle bir aradayız. Hepsi birbirinden kıymetli, özverili sağlık çalışanlarının çalışmalarına dikkat çekmeyi amaçlayan ve aynı zamanda tam da amacına uygun bir şekilde Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirme noktasında bir işlev üstlenen bir maratonun ve bu maraton vesilesiyle hazırlanan bir belgeselin tanıtımı nedeniyle bir aradayız" dedi.

"Bu anlamlı ve güzel maraton bizler için hem spor açısından hem de yüzme açısından nelerin başarılabileceğini

gösteriyor"

Türkiye'nin spor alanında emin adımlarla yürüdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz. Ülkemizin her alanda olduğu gibi yüzmede de olan iddiasını perçinleme adına, daha da yukarılara taşıma adına önemli bir heyecan yaşıyoruz. Özellikle en temel branşlarımızın birisi olan yüzmede bakanlık olarak bu çerçevede koyduğumuz hedefler pandemiye rağmen son 2 yılda önemli bir aşama kaydetti. Bizler gerek yüzme öğretilmesindeki altyapısıyla gerek su kaynakları açısından çok öneli bir noktadayız. Hem onları değerlendirme hem de birbirinden kıymetli gençlerimizin yetenekleri açığa çıkarma ve onları teşvik etme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamlı ve güzel maraton bizler için hem spor açısından hem de yüzme açısından nelerin başarılabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu belgesel inşallah bundan sonra yeni çalışmalarının da başlangıcı olacak"

Gençlerin sporun her alanında yer alması için çabaladıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte bu hızımızı ve gücümüzü daha da yukarılara taşıyacağız. Özellikle gençlerimizin bu anlamdaki istek ve taleplerini karşılama noktasında bakanlık olarak Türkiye'nin neresinde olursak olalım her anlamda da talebe açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu organizasyon ve neticesinde gerçekleştirilen belgesel filmini merakla bekliyoruz. Bu belgesel inşallah bundan sonra yeni çalışmalarının da başlangıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz
Bakan Kasapoğlu: Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz
Bakan Kasapoğlu: Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz
Bakan Kasapoğlu: Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz

Mehmet Kasapoğlu, DOST Partisi, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Bugün suya dost olan, suyla bütünleşen değerli sporcularımızın katılımlarıyla önemli bir birlikteliği yaşıyoruz" - Son Dakika
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