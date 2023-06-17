Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Anadolu Efes, rakibini 83-74 mağlup ederek şampiyon oldu.

16'INCI ŞAMPİYONLUK

Seride durumu 3-0'a getiren Anadolu Efes, kulüp tarihinde 16. kez şampiyonluğa uzanmayı başardı.

İLK YARI EFES'İN

Karşılaşmanın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 28-27'lik üstünlüğüyle bitti. Oldukça çekişmeli geçen ikinci çeyrekte ise skor üstünlüğü iki takım arasında gidip geldi. Mücadelenin ilk yarısı Anadolu Efes 48-46 önde tamamladı.

SERİ 3-0 BİTTİ

Üçüncü çeyrek ise Anadolu Efes'in 64-63'lük üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes maçı 83-74 kazanarak seriyi 3-0 bitirdi ve şampiyon oldu.