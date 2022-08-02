Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

02.08.2022 17:26

Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, genç futbolcudan boşalan sol bek pozisyonu için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku'yu transfer etti. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Rıdvan YılmazRangers'a satan siyah-beyazlılar, West Ham United'ın 28 yaşındaki sol beki Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.

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