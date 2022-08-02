Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan siyah-beyazlılar, West Ham United'ın 28 yaşındaki sol beki Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.