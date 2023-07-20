Son dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu.

Şenol Güneş yönetiminde ritim yakalayan ve ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Arnavutluk ekibi KF Tirana oldu.

RAKİP TIRANA OLDU

İlk maçı 1-1 berabere biten maçın rövanşında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi Lushkja ve Deliu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Tirana, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

DEPLASMANDA YENDİLER

Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu.