Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: "Çok mutlu ve memnunum" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: "Çok mutlu ve memnunum"

05.07.2022 22:17
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: "Çok mutlu ve memnunum"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlı takıma transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah-beyazlı takıma transfer sürecinin uzun sürdüğünü ancak geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan röportajında Hollandalı golcü, "Çok mutlu ve memnunum. Biraz zaman aldı ama buna değdi. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Taraftarın ilgisinin karar vermesinde etkili olduğuna değinen Weghorst, "Taraftarlar sürekli bana mesaj gönderdiler. Hollanda'daki evime atkı ve formalar geldi. Burada istendiğimi ve özel hissedebileceğimi gösterdiler, kararımda da ciddi etkili oldular." ifadelerini kullandı.

Weghorst, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı! Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı! Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta
Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: 'Çok mutlu ve memnunum' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Kars'ta kendisini taciz ve tehdit kişiyi öldüren Azra tahliye edildi
21:42 Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 22:23:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst: "Çok mutlu ve memnunum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement