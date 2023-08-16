Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 16.08.2023 21:21

Son dakika: Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Mısırlı stoper OmarFayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kadrosuna dünya yıldızlarını katan sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, 2003 doğumlu Omar Fayed'i 4 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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