Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı. - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı.

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:56

Son dakika: Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in transferini duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ve oyuncuyla anlaşıldığını, Fred'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi
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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı. - Son Dakika
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