Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

20.07.2023 22:19

Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

TRansferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

3 YIILIK İMZA ATTI

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı

MARSİLYA'DAN TEŞEKKÜR

Marsilya'dan yapılan açıklamada ise, "Teşekkürler Bartuğ. Orta saha oyuncumuz Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı

"MUTLU VE GURULUYUM"

İlk kez açıklamalarda bulunan Elmaz, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" dedi.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu. Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu.
22:08 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu
22:03 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
21:59 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı
22:00 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu.
22:27 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu
21:56 İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:52 İmamoğlu İBB adayı olarak gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:44 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
21:40 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 22:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement