Son dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor;Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.