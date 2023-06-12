Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı

12.06.2023 20:50

Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ardından Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı.

JESUS'UN YERİNİ MONTELLA DOLDURDU

Jorge Jesu'un ayrılığını resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, İtalyan çalıştırıcı Montella ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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