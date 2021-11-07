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Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı

07.11.2021 21:05

Son dakika: Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 4 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet parolasıyla Kayserispor maçına çıkan Fenerbahçe, taraftarı önünde istediğini alamadı. Karşılaşma 2-2 sona erirken sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe baskısını Kayserispor'a kabul ettirdi ancak net gol fırsatları yakalayamadı. 33. dakikada İrfan Can'la penaltı vuruşunu gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, bu golden tam 6 dakika sonra kalesinde gol gördü. 39. dakikada Kolovetsios, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. 61. dakikada Gavranovic farkı 2'ye çıkaran golü atarken, tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Dört kez direğe takılan Fenerbahçe 85. dakikada Zajc'ın ayağından gelen golle öne geçerken, 90+9. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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