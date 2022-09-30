Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi Icardi ve Yusuf Demir şoku yaşanıyor.Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda iki yıldızı Adana Demirspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada,"Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor maçında Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler - Son Dakika