Son dakika... Galatasaray, Dubois transferini bitirdi - Son Dakika
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Son dakika... Galatasaray, Dubois transferini bitirdi

19.07.2022 14:31
Son dakika... Galatasaray, Dubois transferini bitirdi

Son dakika haber: Galatasaray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü Dubois ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Lyon ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Fransız oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.Fransız sağ bekin Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Avusturya, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Galatasaray, Dubois transferini bitirdi - Son Dakika

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