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Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı

27.12.2021 18:51
Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı

Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme yaptı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi.

Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme yaptı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme yaptı

Mohamed'in Galatasaray'dan alacağı ücret:

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 için 1 milyon dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağını açıkladı.

  • 2022-2023: 900 bin dolar
  • 2023-2024: 1 milyon dolar
  • 2024-2025: 1.2 milyon dolar
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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Zamalek, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı - Son Dakika
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