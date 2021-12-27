Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı

Galatasaray, Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

Mohamed'in Galatasaray'dan alacağı ücret:

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 için 1 milyon dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağını açıkladı.

