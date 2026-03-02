Son dakika golü de yetmedi! Juventus yine kayıplarda

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Roma ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, 90+3. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

GERİ DÖNÜŞ SON ANDA GELDİ

Olimpico'daki mücadelede Roma, 39. dakikada Wesley'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Juventus, 47. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle skoru 3-1'e taşıdı. Juventus, 78'de Jeremie Boga ile umutlandı. 90+3. dakikada Federico Gatti sahneye çıktı ve skoru 3-3'e getirdi.

Roma'da Zeki Çelik, Juventus'ta Kenan Yıldız mücadelede 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma ise 51 puana yükseldi.

KRİTİK TAKVİMDEN ÇIKAMADI

İtalya Kupası'nda Atalanta'ya elenen Juventus, ligde de zorlu süreçten çıkamadı. Lazio ile berabere kalan, Inter ve Como'ya mağlup olan Torino temsilcisi, Roma beraberliğiyle ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Juventus ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.