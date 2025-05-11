Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi - Son Dakika
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Spor

Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

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Burdur'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out maçında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Tefenni Belediyespor'u 90+10'da bulduğu golle 1-0 mağlup ederek önümüzdeki sezonda BAL'da oynamayı garantiledi. Son dakika golünün ardından saha karışırken maçta toplam 5 kırmızı, 5 sarı kart çıktı.

11.05.2025 23:06
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2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımı belirlemek üzere Burdur'da oynanan play-out maçında, geçen sezon BAL'da mücadele eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile Burdur 1. Amatör Lig şampiyonu Tefenni Belediyespor karşı karşıya geldi. MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, maçın uzatma dakikalarında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'dan Fahri Eren, 90+10'da attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL SONRASI SAHA KARIŞTI

Gol sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu tartışmada Tefenni Belediyesporlu yedek futbolcu Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcuya vurup yere düşürünce olaylar büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı Tefenni Belediyespor taraftarları sahaya girerek futbolculara saldırmak istedi. Çevik Kuvvet ekipleri sahaya girerek olayları büyümeden kontrol altına aldı.

Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Karşılaşma sonunda Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'a 3 kırmızı, 4 sarı; Tefenni Belediyespor'a ise 2 kırmızı, 1 sarı kart gösterildi. Mücadele 1-0 sona ererken, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor önümüzdeki sezon da BAL'da oynamayı garantiledi. Tefenni Belediyespor ise Burdur 1. Amatör Lig'de kaldı.

Maçın ardından Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular, Kulüp Başkanı Hülya Gümüş ve taraftarlarla birlikte galibiyeti coşkuyla kutladı.

Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Bucak Belediyesi, Tefenni, Burdur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • crpfhk8hd2:
    tefennililer kabul edin en büyük Bucak….Yasin kardeşime selam olsun Bucak İL siz köysünüz 4 1 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    eşkin market bayırturban spor ve aksay elektirik yeknassanköyspor ....bunlar nasıl isimler la aahahshsshhshshshshsh 3 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    o kadar kart çıktıysa kava nasıl oldu ? adam kalmamış ki sahada :) 0 0 Yanıtla
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