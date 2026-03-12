Son Dakika Golüyle Çorum FK Galip - Son Dakika
Son Dakika Golüyle Çorum FK Galip

Son Dakika Golüyle Çorum FK Galip
12.03.2026 20:19
Boluspor-Çorum FK maçında son dakikada gelen golle Çorum FK 2-1 galip geldi. Teknik direktörler değerlendi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Boluspor-Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Çorum FK, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dakika golüyle Çorum FK, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

"Son dakikada gelen gol bizi gerçekten çok sevindirdi"

Son dakika gelen golle çok mutlu olduklarını ifade eden Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Zorlu bir deplasmandan üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Tabii maç içindeki sakatlıklar biraz oyun aksiyonumuzda etkisiz kalmamıza neden oldu. Ama oyuncu değişiklikleriyle beraber çok fazla pozisyon yakaladık. Ama son vuruşlarda eksikliğimiz devam ediyor. Daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Son dakikada gelen gol bizi gerçekten çok sevindirdi. Dört gün sonra kupa maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanıp oradan da üç puanla ayrılırız inşallah" dedi.

"Oyuncuların yaptığı mücadeleden son derece memnunum"

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise, "İlk yarıyla ikinci yarı siyah ve beyaz gibi bir oyun oynandı. Açıkçası oyunu oynarken sahada bir faktör vardı; iki takım için de değişik değişik, kimsenin anlamadığı acayip acayip kararlar veren hakem. Böyle durumlarda kelimeleri iyi seçmek lazım. Bizim yediğimiz ilk gol ve hemen akabindeki yaptıkları atak aynı karbon kağıdı gibi iki futbolcuda 1 metre, 1,5 metre ofsayt, net. İki kulübe de bakışıyoruz, herkes ofsayt diyor. Oradan bir gol çıkıyor, direnç kırılıyor tabii. Böyle içeri girdiğimizde rakibi konuşmamız lazım. Ama biz ikinci yarı rakipten daha fazla isteğimizi sahaya yansıttık, golü de bulduk. ve son dakikada da, uzatma bölümü başlamadan son dakikada galibiyeti de kaçıran taraf olduk aslında. Yani Alex'in o koşuyu yapmayıp da önündeki adamı başka tarafa doğru hareketlendirse Barış'ın önünü açacak ve karşı karşıya bırakacak, olması gereken pozisyondu. Ama orada direkt kaleci, sonra uzatmada son saniyede golü yedik. Buna çok üzüldüm, oyuncular da çok üzüldü. Ben oyuncuların yaptığı mücadeleden son derece memnunum. Bir şeylerin arkasına sığınmadığımı ilk sizle konuşmamda da söyledim. Şu anda hasta, sakat, cezalı; bunların bir sürüsünü sayabilirim ama hiç önemli değil. Oynayanlar da gerekli mücadeleyi verdi. Dört gün sonra bir maçımız daha var, şimdi ona yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

