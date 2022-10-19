Son dakika haber | Argıncıkspor'dan golcü transferi - Son Dakika
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Son dakika haber | Argıncıkspor'dan golcü transferi

19.10.2022 14:47
Son dakika haber | Argıncıkspor'dan golcü transferi

Son dakika haberlerine göre Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor dış transferde geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması giyen Muharrem Sahar'ı renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor dış transferde geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması giyen Muharrem Sahar'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Talasgücü Belediyespor alt yapı takımında 34 gol atan 2003 doğumlu Muharrem Sahar, kendisini Argıncıkspor'a bağlayan imzayı attı. Kulüp Asbaşkan Melih Candan, ligde zirve yarışı verdiklerini hatırlatarak, transferin kapanmasına sayılı günler kala önemli bir ismi takıma kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Candan, "Genç ve gelecek vaad eden bir oyuncuyu kadromuza kattık. Geçen sezon 34 gol atan oyuncu bundan sonra gollerini Argıncıkspor için atacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Argıncıkspor'dan golcü transferi - Son Dakika

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