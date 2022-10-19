Geçtiğimiz sezon Talasgücü Belediyespor alt yapı takımında 34 gol atan 2003 doğumlu Muharrem Sahar, kendisini Argıncıkspor'a bağlayan imzayı attı. Kulüp Asbaşkan Melih Candan, ligde zirve yarışı verdiklerini hatırlatarak, transferin kapanmasına sayılı günler kala önemli bir ismi takıma kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Candan, "Genç ve gelecek vaad eden bir oyuncuyu kadromuza kattık. Geçen sezon 34 gol atan oyuncu bundan sonra gollerini Argıncıkspor için atacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Argıncıkspor'dan golcü transferi - Son Dakika

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