Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu

21.03.2022 14:40
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Milletvekili ve Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara'da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu.

Diyarbakır Milletvekili ve Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara'da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu.

Ankara'da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında, Diyarbakır Milletvekili ve eski Bakan Mehmet Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu.

Bir önceki ay düzenlenen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmasında K2 60 km kategorisinde en iyi dereceyi elde ederek birinci olan Eker, Binicilik Federasyonunca düzenlenen Mart ayı Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmasında bütün branşlarda toplam 53 sporcunun katıldığı ve 80 km K3 kategorisinde 12 sporcunun iştirak ettiği müsabakada zorlu hava şartlarına rağmen ikincilik elde ederek bu branştaki başarısını devam ettirdi. - ANKARA

Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu
Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu

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Milletvekili, Mehdi Eker, Diyarbakır, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu - Son Dakika
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