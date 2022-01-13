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Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak"

13.01.2022 15:40

Son dakika spor haberi... - Bakan Kasapoğlu: "Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak" Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

- Bakan Kasapoğlu: "Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Oradaki güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat inşallah önümüzdeki günlerde, mayıs ayında Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan 35 spor tesisinin açılışı ve Ayvalı Gençlik Merkezi'nin Temel Atma Töreni'ne katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, cümlelerine tesiste emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

"Son 20 yılda gençlik ve spor yatırımlarında çok büyük devrimleri gerçekleştirdik"

Birileri gibi yalanla, iftirayla, algı operasyonlarıyla değil milletin 84 milyonun huzuru ve mutluluğu için bir eser siyaset anlayışının mensupları olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bugün burada 35 ayrı birbirinden kıymetli eserin milletimizle buluşması adına bir aradayız. Türkiye, 84 milyon nüfusuyla ve dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip genç nüfus gücüyle gençliğiyle hem bugünler hem de yarınları için çok ama çok önemli bir ülke. Coğrafyanın en güçlü aktörü ve bu çerçevede de son 20 yılda gençlik ve spor yatırımlarında çok büyük devrimleri gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanında var olan yurtlarımızla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt alt yapısına sahip ülkesiyiz. Öğrencilerimizin barınmasından eğitimine kadar her bir konuda yanında olan bir anlayışın ürünüdür bu yurtlar. Gençlerimizin kendilerini daha güçlü bir şekilde yetiştirmesi adına gençlik merkezlerimizin sayısı 400'e yaklaştı. Birkaç gün içerisinde 400'ü de söyleyeceğiz. Her alanda gençlerimizi gece gündüz destekleyecek merkezlerden bir tanesini bugün burada yine bir iş birliği çerçevesinde belediyemiz ile birlikte temelini atıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Mayıs ayında Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak"

Cumhur İttifakı olarak ülkenin tüm umudu gençlerin her daim yanında olduklarını ve gençlerle birlikte olmaya devam edeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Gençlerimizle aramıza hiçbir şekilde giremeyecekler. Gençlerimizi hiçbir şekilde kullanamayacaklar. İstismar edemeyecekler. Bu ülkenin aydınlık yarını, umudu olan gençlerimizin umutlarını, ümitlerini söndüremeyecekler. Fırsat eşitliğinin en büyük taahhüdünü biz veriyoruz. En büyük somut örneklerini biz gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde, bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenlemiştik. Oradaki raket sesleri oradaki terörün o karanlık yüzünü, o kötü sesini örtmüştü, yok etmişti. Bir müjde paylaşmak istiyorum. Oradaki güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat inşallah önümüzdeki günlerde, mayıs ayında Cudi'de raket sesleri inşallah yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak" diyerek Cudi'de bir kez daha turnuva olacağını duyurdu.

Kasapoğlu, her alanda yeni yıldızları, yeni şampiyonları bu ülkeye kazandırarak hizmet yolculuğuna devam edeceklerini ekledi.

Törende AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak
Son dakika: Bakan Kasapoğlu: Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak

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Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Mayıs, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Bakan Kasapoğlu: 'Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Kasapoğlu: "Cudi'de raket sesleri yine bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak" - Son Dakika
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