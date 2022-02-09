Trezeguet: Elimden gelenin en iyisiyle takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum

"Türkiye benim ikinci vatanım"

"Okaka özel bir karakter ve oyuncu"

Pizzi: Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz

"Gelmeden önce Gedson ve Caiçara ile konuştum"

"Hücum hattının bütün pozisyonlarında oynadım diyebilirim"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ve Pizzi, turuncu-lacivertli ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. İki futbolcu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başakşehir'e geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Trezeguet, "Başakşehir gibi büyük bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için buraya geldim" dedi. "TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu dile getiren Trezeguet, "Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Burada çok güzel anılarım vardı ve burada çok mutlu olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için ayrıca mutluyum. Hem Başakşehir'e hem takım arkadaşlarıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmak istiyorum. Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu"OKAKA ÖZEL BİR KARAKTER VE OYUNCU"Öncelikle Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diagne'ye çok teşekkür ederim, beraber geçirdiğimiz güzel zamandan ötürü. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağız. Okaka benim yeni arkadaşım değil. Daha önce onunla Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter ve oyuncu. Harika bir kişiliği var. Diğer takım arkadaşlarımızla beraber, Başakşehir için en iyisini yapmak için mücadele göstereceğiz. Burada önemli olan bireysel performanslar değil. Takımın göstereceği kolektif oyun" ifadelerini kullandı.PİZZİ: BAŞAKŞEHİR'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZBaşakşehir'e transfer olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Pizzi, "Burada olmak benim için de mutluluk verici. Mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Güçlü bir kulübe geldim ve çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hep beraber Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz" şeklinde konuştu."GELMEDEN ÖNCE GEDSON VE CAİÇARA İLE KONUŞTUM"Transfer olmadan önce eski takım arkadaşı Gedson Fernandes 'ten bilgiler aldığını ifade eden Pizzi, "Gedson ile konuştum. O da Rizespor 'da oynuyor. Diğer taraftan Caiçara ile de görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Burada olmak için verdiğim karar beni çok mutlu etti. Atmosfer bunu gösteriyor. Artık elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi."HÜCUM HATTININ BÜTÜN POZİSYONLARINDA OYNADIM DİYEBİLİRİM."Daha önce hücum hattının hemen hemen her bölgesinde forma giydiğini söyleyen Portekizli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hücum hattının bütün pozisyonlarında oynadım diyebilirim. Ancak burada artık karar mercii Emre hocamız. Emre hocanın vermiş olduğu görev doğrultusunda elimden gelen mücadeleyi göstermek zorundayım. Mücadelemi bu şekilde devam ettireceğim."