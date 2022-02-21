Üye Girişi
Domenec Torrent: "Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık" -2- - Son Dakika

Domenec Torrent: "Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık" -2-

21.02.2022 23:21

- Domenec Torrent: "Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık" Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ilk yarısında hata yaptıklarını ve ikinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklerle sonuç aldıklarını ifade etti.

- Domenec Torrent: "Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık"

İZMİR - Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ilk yarısında hata yaptıklarını ve ikinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklerle sonuç aldıklarını ifade etti.

Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın ilk yarısının kesinlikle Göztepe'nin olduğunu söyledi. Göztepe'nin ilk yarıda 3 kişi savunma yaptığını ve 2 oyuncunun ortada oynadığını ifade eden Torrent, "Rakibin kanatlardaki oyuncuları hücuma da katılıyordu. Bizim burada bir hatamız oldu. Biz de onlara karşı kanatlarımızı çok geriye çektik. 6 kişi savunma yaptık. Bu nedenle bizim yarı sahamızda çok fazla oynandı. Rakibin 3 stoperi çok serbest oynuyordu. Biz geride olduğumuz için 15 orta açtılar. Bu kadar kısa sürede bu normal bir şey değil. İkinci yarı tamamen değişti. Onlar fırsat bile yakalayamadılar. Oyuncu değişikleri oldu ama asıl taktik değişikliği yaptık ve onunla sonuç aldık" şeklinde konuştu.

"Galatasaray böyle oynayamaz"

5 kişilik savunmaya geçtikten sonra rakibin rahat oynamadığını söyleyen Torrent, "Orta sahada da bizim sayısal üstünlüğümüz oluşuyordu. Galatasaray gibi büyük bir takımın yaptığı gibi daha fazla topa sahip olduk. Bunun normale dönüş olduğunu düşünüyorum. İlk yarıdan memnun değilim. Sahada yapmamız gereken şeyler yaptık. İkinci yarı bu hataları düzelttik. Bu stattaki ortamı biliyorsunuz. Dibimdeki oyuncu bile beni duymuyordu. İkinci yarıyı güzel değerlendirdik. Sistemi değiştirmemiz de bize yardımcı oldu. İlk yarıdan memnun değilim Galatasaray böyle oynayamaz" diye konuştu. Hakemler konusunda hiçbir şekilde konuşmayacağını söyleyen Torrent, "Futbola VAR geldikten sonra işler karıştı. Ben ikinci penaltıya karşı çıktım. İlk önce ayağından sekti sonra eline çarptı. Bu penaltı değildir. 4. hakeme de penaltı olmadığı konusunda bir itirazda bulundum. Hakemlik yapmak zor bir iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim" dedi.

Arda'nın Terim ile paylaştığı fotoğrafı

Arda Turan'ın Fatih Terim ile birlikte fotoğraf paylaştığı için mi kadroda olmadığı yönündeki soruya ise "Sadece Arda değil Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum. Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik" diye konuştu. Torrent, "Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent: Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık -2-
Domenec Torrent: Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık -2-
Domenec Torrent: Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık -2-

YORUMLAR
500
Göztepe'nin hocası hemen çark etti! 'Türk futbolundan utanç duyuyorum' sözlerine açıklık getirdi Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi Mehmet Sepil: 'Türk futboluna yazık, utanç duyuyorum' Mehmet Sepil: "Türk futboluna yazık, utanç duyuyorum" Mehmet Sepil: Maçı orta hakem değil VAR yönetti Mehmet Sepil: Maçı orta hakem değil VAR yönetti

Domenec Torrent, Galatasaray, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Domenec Torrent: 'Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık' -2- - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:24 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 23:58:09. #1.13#
SON DAKİKA: Domenec Torrent: "Taktiksel değişikliklerle sonuç aldık" -2- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement