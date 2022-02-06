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Son dakika haber... Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı - Son Dakika

Son dakika haber... Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı

06.02.2022 16:02
Son dakika haber... Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı

Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı tamamlandı. Altay Bayındır ve Mesut Özil günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise tedavi ile noktaladı.

Sarı lacivertli takım, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


- İstanbul
Son dakika haber... Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı
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Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Fenerbahçe'de Altay ve Mesut bireysel çalıştı - Son Dakika Spor


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