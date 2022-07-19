Son dakika haberi | Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı

19.07.2022 16:21

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.

Fransız ekibine kiralık olarak transfer olan Mustafa Muhammed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.

Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mustafa Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı - Son Dakika

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