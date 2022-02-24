Son dakika haber... Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi

24.02.2022 20:32
Son dakika haber... Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, antrenman sonrası evine giden Süleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı otomobile, Aksu mevkisinde otobüs arkadan çarptı. Suleymanov, kazadan sonra kulüp görevlileri tarafından evine götürüldü.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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