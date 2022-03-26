Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

26.03.2022 16:10
Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika spor haberi: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tüfek karışık takım sıralama müsabakalarını Şeymanur Koca- Ömer Akgün ikilisi, 621,3 puanla 27'inci, Gülşen Delen-Yusuf Karabina ikilisi 617,0 puanla 33'üncü tamamladı.

10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ise Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 571 puanla 12'inci, İsmail Keleş-Esra Bozabalı ikilisi ise 571 puanla 13. sırada yer aldı.

Organizasyon yarın yapılacak kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Ömer Akgün, Atıcılık, Silah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:48 Japon genci Yuji Umeji nasıl 'Zeytinburnu çocuğu' oldu? İşte Japon gencin kelle söğüş satma hikayesi
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:18:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement