Son dakika haber: Hazırlık maçını dostluk kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hazırlık maçını dostluk kazandı

07.10.2022 10:41
Son dakika haber: Hazırlık maçını dostluk kazandı

Bir son dakika haberine göre Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası öncesi basın mensuplarının kurduğu Düzce Basın ile Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin kurduğu Düzce Emniyet takımları arasında nefes kesen hazırlık maçı oynandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası öncesi basın mensuplarının kurduğu Düzce Basın ile Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin kurduğu Düzce Emniyet takımları arasında nefes kesen hazırlık maçı oynandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde amatör sporların gelişmesi ve teşvik edilmesi amacıyla kurumlar arası voleybol turnuvası düzenledi. Düzenlenen turnuvaya çeşitli kurumlardan 20 takım katıldı. 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak maçlar öncesi Düzce'de görev yapan basın mensuplarının kurduğu Düzce Basın takımı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin kurduğu Düzce Emniyet takımı hazırlık maçı yaptı.

Nefes kesen maçta Düzce Basın ile Düzce Emniyet takımları sahadan 3-3 ayrılırken, turnuva öncesi hem rakip olacak takımlar birbirini tanıdı hem de her takım kendi içerisinde ideal 6'lıyı bulmak için analiz yapma şansı yakaladı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Hazırlık maçını dostluk kazandı - Son Dakika

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