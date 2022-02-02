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Son dakika haber! Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi

02.02.2022 12:40
Son dakika haber! Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi

Son dakika haberi: Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 7 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci bölge, 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, bir taraftan hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yeşil beyazlı ekibin başarısı için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Başkan Aydın, "7 arkadaşımızla anlaştık. Kadromuzu güçlendirdik. 2'inci yarının ilk karşılaşmasını Iğdıres Spor ile kendi sahamızda oynayacağız. Amacımız ilk karşılaşmaya galip başlayarak yolumuza devam etmek" dedi.

Eksik gördüğümüz bölgelere transfer yaptıklarına dikkat çeken Aydın, "Hocamızın öngördüğü bölgelere transfer yaptık. Bir birinden kaliteli ve kendilerini kanıtlamış arkadaşlarımızı renklerimize kattık. Tabi imkanlarımız ölçüsünde bu transferleri yaptık" diye konuştu.

Öte yandan Kars 36 Spor Cevizli Anadolu Spor'dan Mehmet Gedik'i, Bilecik Spor'dan M. Ferdi Avan'ı, Uzunköprü Spor'dan Buğra Yaman'ı, Doğubeyazıt Spor'dan Tolga Değirmenci'yi, Malatya Darende Spor'dan Murat Karşit'i, Üçoklar Demir Spor'dan Ferhat Kurt'u ve Çubuklu Spor'dan Emrecan Çerşit'i renklerine bağladı. - KARS

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Amatör Lig, Aydın, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika Spor


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