Son dakika haber: La Liga lideri Real Madrid derbiyi rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında oynanan Madrid derbisini Atletico Madrid'i 2-0 mağlup eden Real Madrid kazandı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan derbide Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 16) ve Marco Asensio (Dk. 57) attı.

Ligde liderlik koltuğunda büyük bir avantaj yakalayan ve 42 puanı bulunan Real Madrid, en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde bulunuyor.

Atletico Madrid ise derbide aldığı yenilgi sonrasında 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Diğer yandan La Liga'da haftanın diğer maçında Barcelona deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 24 puanla 8. sırada yer alırken, ezeli rakibi Real Madrid'in 18 puan gerisinde olması dikkati çekiyor.