Son dakika haber! Liseli gençler yeşil sahada buluştu

Erzurum'da Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği başladı. 6 takım şampiyon olabilmek için mücadele ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği Maçları 6 takımın katılımı ile başladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Kapsamında düzenlenen futbol il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Sentetik Sahada yapılıyor. A Grubu'nda Ilıca İMKB Anadolu Lisesi, İspir Anadolu Lisesi ve Aziziye İmam Hatip Anadolu Lisesi yer alırken, B Grubu'nda Özel Teknokent, Reşit Karabacak Spor Lisesi ve Bilik Teknik Lisesi yer alıyor. Tertip Komitesi Üyeliğini Fetullah Demir, Yücel Karakoç, İsa Atik Palandöken ve Serkan Adin'in üstlendiği şampiyona eleme maçlarıyla başladı.

Finaller ise önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak ve il şampiyonu belli olacak. - ERZURUM