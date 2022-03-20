Son dakika haber | Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi

20.03.2022 20:48
Son dakika haber | Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere Federasyon Kupası'nda Southampton'ı 4-1 mağlup eden Manchester City, yarı finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Southampton'ı 4-1 mağlup eden Manchester City, yarı finale yükseldi.

St Mary's Stadı'nda oynanan turnuvanın çeyrek final maçında, Manchester City, 12. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Southampton, City'li Aymeric Laporte'nin 45+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran City, 62. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne, 75. dakikada Philip Foden ve 78. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarsmasıyla rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale kaldı.

Konuk ettiği Everton'ı 4-0'la geçen Crystal Palace da turnuvada adını son dört arasına yazdıran diğer takım oldu.???????

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Southampton FC, Manchester, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika


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