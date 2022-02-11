Üye Girişi
Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika

Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz"

11.02.2022 16:05

- Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz" Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip.

- Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz"

İSTANBUL - Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonucunda Sivasspor, Fatih Karagümrük ile eşleşti. Kurayı basın mensuplarına değerlendiren Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, "Şanslı bir kura çektik. Şans dediğim, çeyrek final maçınız evimizde oynamanın bir avantaj olduğu muhakkak. Bunun haricinde çeyrek final oynayan her takımın bu kupayı alma gücünün olduğunu biliyoruz. Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip, takımımızı daha iyi hazırlayıp, bu süreçte umarım bu kupayı müzemize götürürüz diye düşünüyoruz. Bana göre her takımın kupayı alma ihtimali eşit. Şu takımı çektik şanslıyız, bu takımı çektik şanssızız diye bir lüksümüz yok. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenebilme gücüne sahip olmanız gerekir" diye konuştu.

Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz
Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz
Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Sivasspor, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: 'Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement