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Son dakika haber! Stefan Kuntz: Karadağ maçını kazanmak zorundayız - Son Dakika

Son dakika haber! Stefan Kuntz: Karadağ maçını kazanmak zorundayız

13.11.2021 23:49
Son dakika haber! Stefan Kuntz: Karadağ maçını kazanmak zorundayız

Son dakika spor haberine göre "Çok memnun kaldım""Yusuf'un kulübünde oynaması önemli""Kazanmak için seçeceğimiz kadroyu tespit edeceğiz"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / - FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

"Çok memnun kaldım"

"Yusuf'un kulübünde oynaması önemli"

"Kazanmak için seçeceğimiz kadroyu tespit edeceğiz"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından  A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Takımın çok iyi bir hafta geçirdiğini ifade eden Stefan Kuntz, "Oyuncuların hepsi çok iyi bir hafta geçirdi. Burada vermiş olduğumuz karar şu oldu. Hangi takım olursa olsun kapı aralandığında orada olacaktık. Bugün takımım inanılmaz bir tutkuyla oynadı. Hep beraber bu sonucu elde edebilmek için taraftara ilk kıvılcımı biz sıçrattırmak istiyorduk. Diğer maçlardan çıkan sonuçlar bizim Karadağ maçında herhangi bir fark üretmeyecek. Yine kazanmak zorundayız. Takım içerisindeki değişiklikler olacak ve düzenimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."ÇOK MEMNUN KALDIM"Aynı şekilde devam edeceklerini ifade eden Alman teknik adam, "Bugün mümkün olduğu kadar çok sayıda gol atarsak yaptığımız işin anlamı olacaktı. Bunu gösterdiler. Yolun sonu değil bu, biz devam edeceğiz. Hangi takım olursa olsun onları zorlayacağız. Futbolcularla kararımız buydu ve bunu dışa vurdular. Takımımın mantalitesini görmüş oldum, böylece çok memnun kaldım" diye konuştu."YUSUF'UN KULÜBÜNDE OYNAMASI ÖNEMLİ "Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Kuntz, "Bu noktadaki genel oyuncu seçim kriterlerimize çeşitli seçimler etki ediyor. Bir tarafta kendi kulüplerinde kaç dakika, hangi mevkide oynadığına, hangi oyuncuyla hangi taktikle oynuyor onlara bakıyoruz. Yusuf, Mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa o zaman kulübünde oynaması önemli. Bu yüzdende bu vakti kullanıp Lille'de daha çok oynamaya çaba gösterirse onu öyle bir durumda kabul ederiz" dedi."HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Hızlı şekilde toparlanmaya gideceklerini söyleyen Kuntz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışacağız ki tüm kadromuz eksiksiz olarak bir sonraki maça hazır olsun. Abdülkadir, Cengiz ve Ozan'ın durumlarına da bakacağız. Tolga'yı da sonradan dahil ettik. Yusuf Sarı da bize eşlik edecek. Onlar bize eşlik edecek ki Karadağ'a giderken kadromuz sağlam olsun" dedi."KAZANMAK İÇİN SEÇECEĞİMİZ KADROYU TESPİT EDECEĞİZ"Şu ana kadar 4 kez Türkçe dersi alabildiğini ifade eden Kuntz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben seninle konuşmak istiyorum yemekten sonra.' En azından oyunculara bunu söyleyebiliyorum. Türkçe söylemeyi başardım bunları. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim. Eskiden oyunculuk zamanımda çok iyi bir öğrenci değildim. Aslında takımda olan değişikliklerin olup olmadığını siz daha iyi değerlendirirsiniz. Siz daha iyi tanıyorsunuz. Bu soruyu sizin cevaplandırmanız daha uygun olacaktır. Takıma baktığımda ekip ruhu oluşuyor takım birbirine yaklaşıyor. Elbette basit hatalar yapıyoruz. Başka maçlarda bize daha büyük ceza kesilecektir. Çok tutkulu oynuyoruz. Her gün çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonuçtan memnunum ama yolumuzun daha başındayız. Bu maçı analiz edeceğiz yarın ve elimdeki oyunculara bakacağım. Oyuncuların tepkilerini göreceğiz. Sonra birlikte maç planımızı yapacağız. Bazı planlarda değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık, bazılarını dahil etmedik. Karadağ maçında bazı değişiklikler yapma imkanımız olacak. Orada kazanmak için seçeceğimiz kadroyu tespit edeceğiz"

Dünya Kupası, Stefan Kuntz, Cebelitarık, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Stefan Kuntz: Karadağ maçını kazanmak zorundayız - Son Dakika Spor


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