Son dakika haber! Welinton: Kazanmayı hak ettik - Son Dakika
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Son dakika haber! Welinton: Kazanmayı hak ettik

09.04.2022 23:26
Son dakika haber! Welinton: Kazanmayı hak ettik

Son dakika gelişmesine göre "Doğru ritimle bu sisteme daha çabuk adapte olacağız""2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

"Doğru ritimle bu sisteme daha çabuk adapte olacağız"

"2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Welinton Souza, "Alanyaspor gibi kaliteli rakibe karşı kolay maç olmaz. Kazanmayı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Çok yüksek tempoda, yüksek şiddette bir maç oynadık. Kazandığımız için gerçekten mutluyum" diye konuştu."DOĞRU RİTİMLE BU SİSTEME DAHA ÇABUK ADAPTE OLACAĞIZ" Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine zaman geçtikte daha çok adapte olacaklarına değinen Brezilyalı savunmacı, "Yeni sisteme adapte olmak için çok çalışıyoruz. Tüm takım eksiksiz olarak hocamızın direktifleri doğrultusunda ciddi antrenman yaptık. Tabii ki hatalar olacak. Ancak bu maça baktığımızda hatalardan daha çok doğru iş yaptık. Bu doğru ritimle bu sisteme daha çabuk adapte olacağız" ifadelerini kullandı."2 HAFTA OLMASINA RAĞMEN HOCAMIZDAN POZİTİF ŞEYLER ALDIK"

Her zaman yeni şeyler öğrendiklerini söyleyen Welinton, "Her hocanın takıma kattığı yeni şeyler oluyor. Hocamızla yeni bir oyun, idman anlayışı geldi. Bizden istediklerini idmanlarda yapıp sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz. Bugün de bunu gösterdik. 2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık. Bu da sahada göründü. Taraftarlarımızı mutlu ettik" şeklinde konuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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