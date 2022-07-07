Son dakika haberi! 20 yaşında en genç başpehlivan unvanını kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 20 yaşında en genç başpehlivan unvanını kazandı

07.07.2022 13:49
Son dakika haberi! 20 yaşında en genç başpehlivan unvanını kazandı

Son dakika haberlerine göre 661. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin "En Genç Başpehlivan" unvanını kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Serdar Yıldırım, "Gelecek yıl altın kemer için mücadele vereceğim" dedi.

661. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin "En Genç Başpehlivan" unvanını kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Serdar Yıldırım, "Gelecek yıl altın kemer için mücadele vereceğim" dedi.

661. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin "En Genç Başpehlivan" unvanını kazanarak adını tarihe yazdıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Serdar Yıldırım, elde ettiği başarı ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Güreşe çok erken yaşlarda başladığını ifade eden Yıldırım, "Benim güreşle tanışma serüvenim 5-6 yaşlarından itibaren başladı. Ailemin ve hocamın teşvik etmesi güreşe başlamam noktasında çok önemli rol oynamıştır. Elbette benim de çok sevdiğim yapmak istediğim bir spordu. Küçük yaştan itibaren başladığım ve bana çok şey katan güreş sporunda, şükürler olsun ki 20 yaşımda en genç başpehlivan unvanı elde ettim" dedi.

Turnuva öncesinde oldukça sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen genç güreşçi Yıldırım, "Yaklaşık bir ay kamp sürecimiz oldu. Bu süreçte yağlı idmanlar, güreş idmanları ve koşu idmanları başta olmak üzere oldukça sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle antrenörümün de hazırladığı program oldukça etkili oldu. Bütün bunların yanında olanaklarımız da oldukça üst seviyedeydi. Ben bu vesile ile bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk kürsüsünde yaşadığı duygulara da değinen Yıldırım, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "İnsan o anda duygu yoğunluğu ile gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Ben bu turnuvada çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Anlatılmaz yaşanır denilen duygulardan birisini yaşadım. Daha önce 9 defa Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve diğer organizasyonlara katıldım ancak bu yaşadığım duygu gerçekten tarif edilemezdi. Bu anlamda Sakarya halkının göğsünü kabarttığım için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Genç güreşçilere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, disipline vurgu yaparak, "Genç kardeşlerime kesinlikle bu sporu tavsiye ediyorum. Başarılı olmak her zaman onların kendine karşı olan özgüvenini artıracaktır. Disiplinli bir çalışma ve antrenörlerinin tavsiyelerini dinleyerek gelecekte çok farklı başarıları yakalayabilirler. Burada tabi en önemli noktalardan birisi de inanmalarıdır. Güreş sporu fiziksel bir hazırlık gerektirdiği gibi aynı zaman mental ve manevi bir hazırlıkta gerektiriyor. Elbette iyi sporcu önce iyi bir ahlak üzere olmalıdır. Saygıyı ve sevgiyi hiçbir zaman bırakmadan, hedefe yürümelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdar Yıldırım, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! 20 yaşında en genç başpehlivan unvanını kazandı - Son Dakika

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