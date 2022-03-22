Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

özel açıklamalarda bulundu. Oyuncuların yaptığı açıklamalar şu şekilde;HANDE BALADIN"Çok mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tekrardan bu kupayı ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz"BEYZA ARICI"Söylenecek fazla söz yok. Şampiyon olduk. Kulübümdeki herkesle gurur duyuyorum. Bizi en çok tatmin eden şey o kupayı kaldırmak"MAJA OGNJENOVIC"Bu bizim sezon başından beri hedefimizdi. Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi de hedeflerimiz arasında. Bu ilk kupa, gerçekten çok mutluyuz. Stuttgart 'taki bu harika atmosferde kazandığımız için çok gururluyuz"SİMGE AKÖZ"Evimize götürmek istediğimiz bir kupaydı. 2018'de aldığımız bu kupayı tekrar müzemize katmak istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki sezonlarda da hedeflediğimiz kupalara ulaşırız"TIJANA BOSKOVIC"Çok mutluyuz. Bu kupa, bu sezonki hedeflerimizden birisiydi. Maç boyunca oyunumuz ve tutumumuz harikaydı. Başardığımız şey ile gurur duyuyoruz. Bugün harika bir atmosferde oynadık. Buraya bizi desteklemeye gelen çok fazla Türk taraftar vardı"ZEYNEP PALABIYIK"Çok mutluyum. Eczacıbaşı ile bu benim ilk kupam. Her şey çok güzel oldu"BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kupası finali rövanşında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türk voleybol tarihi boyunca birçok önemli zafere imza atan Eczacıbaşı Dynavit, bir kez daha bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Bu tarihi başarıya imza atan oyuncularımızı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

- Stuttgartalmanya