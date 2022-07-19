Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti - Son Dakika

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