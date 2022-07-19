Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti

19.07.2022 19:28
Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti

Son dakika spor haberine göre Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı.

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Kaynak: AA

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Bayern Münih, Hollandalı Matthijs de Ligt'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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