Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır"

04.04.2022 00:34
Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır"

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" dedi. - İSTANBUL

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Galatasaray, Burak Elmas, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Burak Elmas: 'Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" - Son Dakika
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