Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sindarius Thornwell'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 1.93 boyunda 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell ile anlaşma sağladı. Thornwell'e hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu - Son Dakika

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