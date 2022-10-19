Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu

19.10.2022 15:35
Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu

Son dakika spor haberi: Frutti Extra Bursaspor, 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell'le anlaştıklarını duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor, 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell'le anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sindarius Thornwell'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 1.93 boyunda 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell ile anlaşma sağladı. Thornwell'e hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu - Son Dakika
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