Son dakika haberi | Galatasaray Adası işletmecisinin ada tahliyesine yönelik karar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Galatasaray Adası işletmecisinin ada tahliyesine yönelik karar Yargıtay tarafından onandı

02.03.2022 10:09
Son dakika haberi | Galatasaray Adası işletmecisinin ada tahliyesine yönelik karar Yargıtay tarafından onandı

Bir son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olması dilenerek, "Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Galatasaray Adası işletmecisinin ada tahliyesine yönelik karar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Galatasaray Adası işletmecisinin ada tahliyesine yönelik karar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika
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