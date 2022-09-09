Son dakika haberi: Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktılar - Son Dakika
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Son dakika haberi: Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktılar

09.09.2022 14:15
Son dakika haberi: Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktılar

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica, antrenmanda yer aldılar.

Sakatlık önleyici çalışmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktılar - Son Dakika

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