Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor

10.04.2022 14:51
Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla bağdaştıran 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' 27 Nisan'da Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda başlayacak.

Fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla bağdaştıran 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' 27 Nisan'da Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda başlayacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her yıl düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' bu yıl 27 Nisan'da Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda yapılacak. Merkez ve ilçedeki ilkokul öğrencilerinin katılacağı etkinliklerde çocukların; geleneksel sokak oyunlarından yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca oyunları ile geçmişten günümüze bağ kurarak fiziksel aktiviteye özendirilmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Geleneksel çocuk oyunlarımız bizim kültürümüz. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu felsefeyle fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla özendirmeyi amaçlıyor. Biz de il müdürlüğü olarak bu konudaki planlamamızı yaptık. Şenlik havasında gerçekleştirilecek bu etkinliklere merkez ve ilçelerde bulunan bütün ilkokullarımızı davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Bilecik Merkez, Bilecik, Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Sadakatsiz ile İspanya'yı salladı! Cansu Dere'den Madrid çıkarması
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:58:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement