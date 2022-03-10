Son dakika haberi... Geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı Artvin'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Son dakika haberi... Geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı Artvin'de gerçekleştirilecek

10.03.2022 12:01
Son dakika haberi... Geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı Artvin'de gerçekleştirilecek

Son dakika haberler... Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı, 12 Mart Cumartesi günü Artvin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı, 12 Mart Cumartesi günü Artvin'de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 96 kulüpten 96 sporcu katılacak.

Müsabakalar geleneksel kızak ve Erzurum kızağı olmak üzere iki kategoride yapılacak.

Kadın ve erkek sporcular büyükler, gençler, yıldızlar, veteran ve minik gruplarında mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Geleneksel kızak müsabakalarının ikinci ayağı Artvin'de gerçekleştirilecek - Son Dakika


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